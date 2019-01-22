В Художественном музее откроется выставка Ивана Карпунова

В Самарском художественном музее 31 января откроется выставка самарского художника Ивана Карпунова "Большое — в малом" (0+).

Художник прожил долгую жизнь (1909-2004) и по-настоящему авторский стиль обрел уже в поздние годы. У Ивана Карпунова плоскостная манера письма, подобная иконам, лубку, декоративным народным росписям. Художник предельно упрощает все фигуры на плоскости, но строго следит за симметрией, за уравновешенностью ритма форм и масс. Композиции просты и лаконичны. В картинах нет вычурности, отсутствуют светотени.

Он работал в традиционных жанрах пейзажа, натюрморта и портрета.

Открытие выставки состоится в 18:00 31 января, вход бесплатный. Выставка будет работать до 24 марта.