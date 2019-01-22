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За 2019 год в Самарской области планируется расселить 4,85 тыс. кв. м аварийного жилья Обновлен состав областного совета по вопросам стратегического развития Станислав Казарин может покинуть областное правительство Областной госфинконтроль возглавил Рустам Ульбеков Самарской области необходимо более 20 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

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За 2019 год в Самарской области планируется расселить 4,85 тыс. кв. м аварийного жилья

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 2019 г. перед областными властями стоит задача расселить 4,85 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, приобрести 90 квартир и переселить 270 граждан. Об этом рассказала замминистра строительства Самарской области Галина Кудинова. Правда, она добавила, что этот план министерство планирует перевыполнить.

С 2019 г. переселение из аварийного жилищного фонда будет вестись в рамках национального проекта. В связи с этим правительством РФ предусмотрены целевые показатели для регионов, и для Самарской области план на 2019 г. установлен небольшим.

Как поясняют в минстрое, такое решение связано с тем, что соответствующая федеральная программа только стартует. "Дали на раскачку первый год", — поясняет заместитель председателя правительства региона Александр Карпушкин.

При этом, по словам Галины Кудиновой, допускается перевыполнение установленного минимального плана в рамках выделенных средств, которых хватит на расселение 29,9 тыс. кв. м аварийного жилья. Отметим, средства на реализацию программы выделяются в рамках софинансирования из областного (14%) и федерального (86%) бюджетов.

В целом же в период с 2019 до 2024 г. включительно Самарская область должна будет расселить 314 тыс. кв. м аварийного жилья, переселить физически 17460 человек.

Напомним, с 2013 по 2018 г. в Самарской области было расселено 348 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 20,5 тыс. человек. На эти цели было потрачено в общей сложности 11,5 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — из областного бюджета.

Работа была разделена на пять этапов, последний из которых реализовывался в 2018 году. Так, за прошлый год было расселено 5,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда в Самаре, Сызрани и Сергиевском районе: новые квартиры получили 285 человек, для которых было приобретено 114 помещений.

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