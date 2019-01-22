За 2019 год в Самарской области планируется расселить 4,85 тыс. кв. м аварийного жилья

На 2019 г. перед областными властями стоит задача расселить 4,85 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, приобрести 90 квартир и переселить 270 граждан. Об этом рассказала замминистра строительства Самарской области Галина Кудинова. Правда, она добавила, что этот план министерство планирует перевыполнить.

С 2019 г. переселение из аварийного жилищного фонда будет вестись в рамках национального проекта. В связи с этим правительством РФ предусмотрены целевые показатели для регионов, и для Самарской области план на 2019 г. установлен небольшим.

Как поясняют в минстрое, такое решение связано с тем, что соответствующая федеральная программа только стартует. "Дали на раскачку первый год", — поясняет заместитель председателя правительства региона Александр Карпушкин.

При этом, по словам Галины Кудиновой, допускается перевыполнение установленного минимального плана в рамках выделенных средств, которых хватит на расселение 29,9 тыс. кв. м аварийного жилья. Отметим, средства на реализацию программы выделяются в рамках софинансирования из областного (14%) и федерального (86%) бюджетов.

В целом же в период с 2019 до 2024 г. включительно Самарская область должна будет расселить 314 тыс. кв. м аварийного жилья, переселить физически 17460 человек.

Напомним, с 2013 по 2018 г. в Самарской области было расселено 348 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 20,5 тыс. человек. На эти цели было потрачено в общей сложности 11,5 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — из областного бюджета.

Работа была разделена на пять этапов, последний из которых реализовывался в 2018 году. Так, за прошлый год было расселено 5,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда в Самаре, Сызрани и Сергиевском районе: новые квартиры получили 285 человек, для которых было приобретено 114 помещений.