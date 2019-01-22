"Крылья Советов" обыграли ФК "Жилина" - 1:0

Во вторник, 22 января, "Крылья Советов" одержали победу над "Жилиной" в товарищеском матче на сборах в Дубае со счетом 1:0.
Победоносный гол забил полузащитник Павел Яковлев на 54 минуте.
Во вторник, 22 января, "Крылья Советов" одержали победу над "Жилиной" в товарищеском матче на сборах в Дубае со счетом 1:0.
Победоносный гол забил полузащитник Павел Яковлев на 54 минуте.
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"Крылья Советов" (1-й тайм): 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 5 Самарджич, 18 Рохель, 39 Денисов, 32 Шишкин, 28 Антон, 33 Самедов, 10 Джано, 11 Шейдаев, 99 Канунников.
"Крылья Советов" (2-й тайм): 14 Конюхов, 3 Тигиев, 37 Карпов, 90 Бурлак, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 35 Тимофеев, 91 Яковлев, 4 Зиньковский, 31 Ткачук, 7 Соболев.
"Жилина": 1 Волешак, 28 Ананг, 25 Каса, 23 Минарик, 6 Слука, 18 Фажлагич, 66 Кацер, 9 Диаз, 29 Томич, 27 Михалик, 32 Боженик.
Запасные: 22 Петраш, 5 Копаш, 14 Голубек, 12 Печовский, 17 Гамбош, 15 Валло, 10 Балай.