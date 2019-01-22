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Общество

Автомобильное движение по Стара-Загоре восстановили после прорыва теплотрассы

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "ПТС" локализовали повреждение тепломагистрали на ул. Стара-Загора в Самаре.

 Вода перестала течь, сейчас ее откачивают.

Автомобильное движение по ул. Стара-Загора полностью восстановили. По ул. Ташкентской в сторону Московского шоссе движение пока временно ограничено.

Напомним, 22 января из-за порыва теплотрассы в Кировском районе Самары без тепла остался 471 дом, а на Ташкентской и Стара-Загоре встали троллейбусы и трамваи. Кроме того, четырех человек госпитализировали с ожогами, а сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей из трамвая.

Телефон горячей линии для пострадавших в результате повреждения теплосети: +7 (906) 346-78-80.

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