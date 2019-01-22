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На улицах Ташкентской и Стара-Загора из-за порыва теплотрассы встали троллейбусы и трамваи

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, из-за порыва теплотрассы с выходом горячей воды на поверхность на улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение троллейбусов и трамваев. Об этом в Twitter сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Фото: Rudakov_i_a twitter.com/

"Ул. Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев по ул Ташкентская и Стара-Загора. Т-плюс принимает меры по отключению и определению места повреждения. Аварийные бригады выехали на место", — говорится в сообщении.

По словам Владимира Василенко, в течение двух часов Т-плюс должны определить характер повреждений, количество отключенных потребителей и время начала работ.

Как сообщает департамент транспорта Самары, автобусы №№21,23,41,59,59А осуществляют объезд по маршруту ул. Алма-Атинская, Московское шоссе, Г. Димитрова, Стара-Загора в оба направления. Наблюдается задержка движения трамваев в оба направления. 

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