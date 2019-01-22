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ЖКХ и благоустройство Общество

Порыв теплотрассы на ул. Ташкентской оставил без отопления 471 дом

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, из-за порыва теплотрассы в Кировском районе Самары без тепла остался 471 дом, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: twitter.com/rudakov_i_a

Напомним, по информации "ПТС", в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть и трамвайные пути.

Сейчас специалисты "Предприятия тепловых сетей" откачивают воду, чтобы определить масштабы повреждения и приступить к ремонту теплотрассы. Без тепла временно остался 471 дом.

На место происшествия приехала глава Самары Елена Лапушкина.

"В зону отключения попали два медучреждения — Областная больница им. Середавина и больница на ул. Шверника. Без тепла они не останутся. Их подключают к резервному источнику. Все ответственные лица находятся на месте порыва. Мы постараемся минимизировать последствия аварии для жителей", — прокомментировала Елена Лапушкина.

Процесс подключения медучреждений займет некоторое время. Как сообщили в больнице Середавина, пока в корпусах тепло. На всякий случай в больницу завозят обогреватели, пациентам выдают теплую одежду, дополнительные одеяла. Перинатальный центр использует резервное энергообеспечение.

 

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