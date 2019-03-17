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Спорт

Умер заслуженный тренер России Виктор Солнцев

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 17 марта на 73 году ушел из жизни заслуженный тренер России по легкой атлетике Виктор Солнцев, сообщает АСМ СПОРТИКО.

Фото: АСМ "Спортико"

Много лет он готовил мастеров, членов сборных команд страны в самом широком диапазоне беговых дисциплин - от спринта до марафона. Тренерскую деятельность в Тольятти он начинал еще в 1974 г. при "Куйбышевгидрострое", три десятка лет проработал в школе высшего спортивного мастерства. Среди его учеников - многократный чемпион СССР Александр Герасимов, рекордсменка мира Елена Моталова (Петрова), мастера спорта международного класса Галина Герасимова, Жанна Малькова, Елена Бурыкина, Ирина Тимофеева, Михаил Егорычев, мастера спорта РФ Александр Литвинов, Николай Орлов, Владимир Тимофеев и многие другие спортсмены.

Более 30 лет Виктор Солнцев работал тренером-преподавателем в СДЮСШОР №3 "Легкая атлетика" в Тольятти. Виктор Петрович внес огромный вклад в развитие легкой атлетики в Самарской области и России.

Он был членом Самарской областной и городской федераций легкой атлетики, основателем славных спортивных традиций. 12 раз команда Тольятти под его руководством становилась победителем Губернской легкоатлетической эстафеты.

Виктор Солнцев всегда ставил высокую планку достижения для каждого спортсмена, воспитывал победителей. Он обладал фанатичной преданностью своему делу, твердым характером в достижении цели. Эти качества он передавал и ученикам. Многие воспитанники, уже будучи сами родителями, приводили своих детей учиться к нему. Его отличали высокое чувство ответственности за каждого ученика, внимание к его жизни.

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