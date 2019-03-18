В Новокуйбышевске задержали разбойника, напавшего с ножом на старушку

Оперативники ОМВД России по городу Новокуйбышевску задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 81-летняя местная жительница, заявившая, что у нее возле дома на ул. Миронова, в котором она проживает, неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, вырвал из рук сумку с продуктами и женскую сумку с деньгами. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму более 2,8 тыс. рублей.

По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, подробно опросили потерпевшую. Со слов женщины стражи порядка составили описание подозреваемого и направили его всем наружным службам.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска Новокуйбышевского отдела полиции, следуя по улицам города на автомобиле, заметили мужчину, подходящего под описание злоумышленника. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции. В ходе дальнейших разбирательств ранее не судимый 57-летний местный житель свою вину признал полностью и дал показания. По его словам, похищенные деньги он потратил на собственные нужды, сумки выбросил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ "Разбой". В настоящее время злоумышленник арестован.