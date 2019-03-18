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Экономика и бизнес

Президент Группы компаний "АКОМ" избран в состав правлений РСПП

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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14 марта в Москве в рамках ХII Недели российского бизнеса состоялся очередной Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В его работе приняли участие президент РФ Владимир Путин, члены правительства РФ, главы субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, руководители ведущих российских и иностранных компаний. На съезде были подведены основные итоги деятельности РСПП в 2018 году и намечены перспективы дальнейшей работы.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Президент АО "ГК АКОМ" Николай Игнатьев избран в состав правлений Общероссийской общественной организации "РСПП" (ООО "РСПП" и Общероссийского объединения работодателей "РСПП" (ООР "РСПП"). Это свидетельство высокого доверия и авторитета со стороны бизнес-сообщества, признание заслуг и достижений, которыми отмечена как предпринимательская, так и общественная деятельность главы компании "АКОМ". Более 16 лет Николай Михайлович возглавляет созданную им компанию, которая является лидером по производству и реализации АКБ в России, выпуская продукцию высокого качества на уровне мировых стандартов. Законодательные и экономические инициативы главы "АКОМ" находят отклик на региональном и федеральном уровнях.

Активное участие Николая Игнатьева в деятельности правления, несомненно, послужит интересам отрасли химических источников тока и отечественной промышленности в целом.

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