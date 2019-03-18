В Самаре на месте РЛС на ул. Николая Панова построят школу

Участок на ул. Николая Панова, где располагается радиолокационная станция, перейдет в собственность города. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Н.Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра в Самару приезжает департамент имущественных отношений Минобороны России. Город готов за свой счет перенести РЛС в Рощинский. Участок нужен под школу и другие соцобьекты", - уточнил парламентарий.