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Общество

В Самаре на месте РЛС на ул. Николая Панова построят школу

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок на ул. Николая Панова, где располагается радиолокационная станция, перейдет в собственность города. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Н.Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра в Самару приезжает департамент имущественных отношений Минобороны России. Город готов за свой счет перенести РЛС в Рощинский. Участок нужен под школу и другие соцобьекты", - уточнил парламентарий.

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