Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 100 млрд рублей

По итогам работы в прошлом году банк продемонстрировал прирост кредитного портфеля корпоративных и частных клиентов, а также портфеля привлеченных средств населения и регионального бизнеса. Какие направления стали драйверами роста и как финансовая организация планирует работать в 2019 году, рассказал руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Как отметил в ходе встречи с самарскими журналистами Максим Папков, во многом, на успешный результат прошлого года положительно повлияла интеграция двух бизнес-линий — розничной и корпоративной. Эффект от слияния по достоинству оценили клиенты ВТБ, которые сегодня все чаще выбирают банк как надежного финансового партнера. За отчетный период кредитный портфель объединенного бизнеса банка в регионе увеличился на 18% и составил 104,8 млрд рублей. При этом объем привлеченных на счета и вклады средств вырос на 25% и достиг 102,8 млрд рублей, 36% от этого объема разместили юридические лица и 64% — физлица.

Наибольшая динамика по кредитному портфелю отмечена в корпоративном сегменте. За год он вырос на 19% и составил 56,2 млрд рублей. При этом значительная доля — 36,4 млрд рублей — приходится на сегмент малого и среднего бизнеса. Максим Папков отметил, что именно это направление в корпоративном блоке станет одним из ключевых для развития банка в 2019 году.

В розничном кредитовании главными драйверами развития стали ипотека и потребкредиты. В прошлом году было выдано более 7 тысяч ипотечных займов на 12,3 млрд рублей, что на 66% превышает объём продаж предыдущего года. Доля банка в общем объеме выдачи ипотеки в регионе составила 24,35%. Руководитель банка подчеркнул, что в 2019 году по данному направлению ВТБ намерен выйти на стабильную долю рынка в регионе 25%.

Объем выдачи кредитов наличными вырос на 51% и составил 16,5 млрд рублей. Всего за январь–декабрь прошлого года ВТБ выдал более 40 тысяч розничных кредитов на сумму 30,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 50%.

Немаловажный показатель — 25-процентный рост объема средств на счетах и депозитах физлиц. По данным на 1 января текущего года, жители региона разместили в банке 65,9 млрд рублей. "В этом году мы продолжим работать над улучшением наших продуктов и сервисов, а также будем совершенствовать качество обслуживания клиентов всех сегментов, — прокомментировал Максим Папков — Мы также продолжим развивать нашу сеть региональных отделений и откроем новые точки продаж в городах Тольятти и Отрадный, а также в микрорайоне "Кошелев-проект".