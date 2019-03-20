Сельчанину грозит срок за продажу пиратской копии программы за 2 млн рублей

В Кинеле задержан 20-летний житель Большой Черниговки, продавший пиратскую копию программы для проектирования, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Разработка молодого человека началась после обращения в полицию Кинеля местного жителя, сообщившего, что обнаружил в Интернете объявление о продаже программы по очень низкой цене.

Полицейские провели проверочную закупку, в ходе которой приобрели программное обеспечение на флеш-карте.

Ущерб, причиненный правообладателю, превысил 2,1 млн руб., что является особо крупным размером.

В отношении официально нигде не работающего мужчины Следственным отделом по городу Кинель СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.