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АвтоВАЗ договорился со Сбербанком о кредитной линии на 20 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 марта, АвтоВАЗ подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд руб., сообщается в материалах автомобилестроительной компании.

Фото: wikipedia.org

Указывается, что кредиты с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности, инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов.

Плавающая процентная ставка будет определяться на момент привлечения отдельного транша "исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс маржа".

Кредитная линия будет открыта на пять лет.

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