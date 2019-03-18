Абсолютную победу в региональном этапе Startup Tour "Цифровой регион" одержали будущие стоматологи

В Тольятти подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион", который прошел на площадке технопарка "Жигулевская долина".

Отметим, что из 248 заявок для участие в региональном этапе конкурса в этом году было отобрано 32 самые достойные, чтобы выбрать из них девять наиболее интересных, инновационных и эффективных. Лучшие стартапы жюри выбирало в трех конкурсных направлениях: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, а также индустриальные и энергетические технологии.

Конкурсанты также боролись за денежный приз в размере 300 тыс. руб., который вручается одному из лидеров, чьи стартапы заняли первые места в номинациях. Абсолютного победителя Startup Tour выбирали после вручения наград лауреатам, занявшим первые, вторые и третьи места, по итогам публичных презентаций трех лучших проектов.

Так, в треке информационных технологий первое место получил проект Владимира Буркова "Разработка программного образовательного комплекса кибертренинга на основе технологии виртуальной реальности с использованием принципов геймификации". На втором и третьем местах Дмитрий Лебедь (проект "Skill-Branch") и Антон Абаньков (проект TripAġġregator).

В направлении биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве на первом месте - Никита Казарин с проектом "Дентальная навигационная система "Инбио IT". Второе и третье достались Евгению Дудикову (проект "SYNAPSE - разработка высокотехнологичного оборудования для реабилитации") и Дмитрию Перепелице (проект "ИнБио Agro: разработка высокоэффективной технологии выделения и культивирования лактобактерий, с целью персонализации рынка кормовых добавок").

В номинации "Индустриальные и энергетические технологии" в лидеры вышел Григорий Ларькин с проектом "Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон (Multipurpose Construction Roll Concrete) с элементами встраиваемой системы мониторинга". На втором и третьем - Ирина Баяринова (проект "Разработка и изготовление криогенного бластера для очистки промышленного оборудования сухим льдом") и Екатерина Паршикова (проект "Разработка виброизоляционного эластомерного материала").

Авторы стартапов, занявшие первые места в каждом треке, получили от Ассоциации IPChain сертификаты на членство в клубе nʼRIS. Это дает право на депонирование объекта интеллектуальной собственности. Главный приз - 300 тыс. руб. - по итогам гранд-финала получила команда автора проекта Никиты Казарина, основателя компании "ИнБио". Победитель и его команда являются студентами старших курсов Самарского медицинского университета.

"Наш проект поможет стоматологам как можно точнее устанавливать зубные импланты, а пациентам даст уверенность, что операция пройдет без осложнений. Суть разработки: на стоматологический наконечник, который использует врач, крепится излучатель. Лазерный луч дублирует каждое движение наконечника. Все перемещения луча в пространстве считывает высокоточный датчик, передавая информацию на компьютер. Наша система обрабатывает данные и показывает в режиме онлайн в уже понятном виде. Если врач вдруг отклоняется от идеальной оси установки импланта, система сразу сообщает ему об этом. Чтобы врач не отвлекался на компьютер, в проекте используются очки с проекцией на них экрана. В ближайшее время мы собираемся доработать и модернизировать прототип с выходом уже в 3D-плоскость", - отметил Казарин. Он сообщил, что именно на эти цели будут потрачены полученные за победу 300 тыс. рублей.

Также семь проектов были рекомендованы для участия в финале программы "Старт" Фонда содействия инновациям в рамках конференции Startup Village. Среди них - стартапы трех обладателей первых мест и лауреатов Екатерины Паршиковой и Дмитрия Лебедя. Также рекомендации получили проекты Дмитрия Большова ("Автономный роботизированный комплекс по окраске поверхностей в жилых и производственных зданиях и помещениях (rPainter)") и Юрия Лапина (проект "Онлайн сервис MyPoint"), которые не заняли почетных мест, но замечены членами жюри.

Директор технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" Александр Сергиенко отметил, что большинство лидеров, занявших призовые места в "Стартап Туре" (пятеро из девяти победителей и двое из трех, занявших первые места, включая главного победителя), - резиденты технопарка.

"Считаю, что это ключевой показатель того, что "Жигулевская долина" работает эффективно и приносит определенные бенефиты региону и стране. Я горжусь, что наш технопарк, собрав на своей площадке рекордное количество участников, в очередной раз подтвердил, что по праву является точкой притяжения перспективных проектов и сердцем инноваций Самарского региона", - заявил Сергиенко.