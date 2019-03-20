"Российские коммунальные системы" соберут поставщиков на единой площадке

24 апреля 2019 года в Москве состоится открытый cъезд поставщиков группы компаний "Российские коммунальные системы". Мероприятие для производителей и предпринимателей будет организовано впервые в истории РКС и пройдет под девизом "Развитие совершенного сотрудничества. Прямой диалог".

В рамках мероприятия будет представлен обзор планов РКС на 2020-2022 годы в части закупки материалов и оборудования, реализации инвестиционных проектов. Перед участниками выступят первые лица компании, которые расскажут о новых подходах в вопросах квалификационного отбора и организации конкурсных процедур, развитии прямого диалога для дальнейшего сотрудничества.

"Усилия РКС направлены на расширение конкуренции и открытый диалог с рынком. Задачей съезда станет знакомство с поставщиками и подрядчиками напрямую и привлечение к сотрудничеству новых участников конкурсов как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных межрегиональных компаний, в том числе из регионов России", - комментирует предстоящее событие директор по снабжению ГК "Российские коммунальные системы" Оксана Бычкова.

Производители и предприниматели смогут установить прямой диалог с профильными специалистами и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к конкурсам и требования при отборе поставщиков и подрядчиков. После официальных выступлений участники съезда смогут задать вопросы представителям РКС.

Для участия в работе съезда необходимо оформить заявку на сайте www.roscomsys.ru, сроки приема заявок - с 20.03.2019 по 15.04.2019 года.