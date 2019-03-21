В зоне излучения: рядом с телевышкой в Самаре хотят построить высотку

Администрация Самары пытается отменить разрешение на строительство, выданное ООО "Эталон Строй" в 2015 году. Компания планировала возвести жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на ул. Советской Армии, 200г - в санитарно-защитной зоне телецентра.

В 2018 г. мэрия отменила разрешение, но застройщик успешно оспорил это решение в суде.

Власти обратились в апелляцию и настаивают, что "Эталон Строй" нарушает режим санитарно-защитной зоны "Российской телевизионной сети "РТРС", установленной ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". Это значит, что здания выше 39 м строить нельзя, а разрешение, выданное "Эталон Строю", предполагает высоту 75,5-75,8 метра.

В компании на это ответили, что зона ограничения застройки не была установлена ни на момент предоставления ГПЗУ, ни на момент выдачи разрешения, ни на момент его отмены. Новая зона ограничения застройки была установлена лишь в мае 2018 года.

В дело активно пытается включиться и РТРС. По мнению их представителя, строительство высотки приведет к превышению уровня электромагнитного излучения. Это поставит под вопрос перспективы развития предприятия: переход на цифровое вещание, обязанности перед контрагентами по обеспечению трансляции программ телерадиовещания. В связи с этим велик риск приостановления деятельности областного телецентра.

Корректировка же проекта санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки РТРС - затратное мероприятие, которое потребует переноса техсредств вещания и перерасчета частот. Тем более что прецедент уже есть: в 2017 году на кровле здания ПАО "ЗиТ" на ул. Ново-Садовой, 311 было выявлено превышения электромагнитного излучения. Из-за корректировки проекта зон РТРС Российская Федерация понесла ущерб в 100 млн рублей.

В рассмотрении дела по "Эталон Строю" суд объявил перерыв до 27 марта.

Одновременно компания оспаривает отказ областного минстроя в пролонгации разрешения на стройку и требует продлить его еще на 30 месяцев. Рассмотрение этого иска приостановили до вынесения окончательного решения по первому делу, которое поставит точку в вопросе законности строительства дома.

Напомним, в 2016 г. аналогичный конфликт возник по поводу объекта через дорогу от будущей стройплощадки. Тогда часть 14-этажного дома на ул. Советской Армии, 203 суд признал опасной для жизни. Было принято решение о демонтаже шестой секции здания.