В Сызрани избили адвоката и вымогали у него квартиру

Правоохранители Сызрани возбудили уголовное дело за вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере после нападения на офис местного адвоката, сообщает ktv-ray.ru.

Речь идет об инциденте, который произошел в центре города 12 марта. В 5-м часу вечера неизвестные ворвались в офис адвоката в пятиэтажном доме на ул. Бабушкина, заковали юриста в наручники и избили.

Согласно материалам дела, неустановленное лицо, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении гражданина, используя при этом оружие (карабин), потребовало от гражданина передать ему право на имущество, а именно право собственности на квартиру стоимостью 2,5 млн руб., намереваясь тем самым причинить материальный ущерб в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела состоит на контроле прокуратуры города.