16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В контрольном матче "Крылья" обыграли "Сокол" "Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Андреем Тихоновым "Крылья Советов" обыграли "Анжи" - 2:0 "Крылья Советов" возглавили топ-5 самых неточных клубов Европы Башня телецентра в Самаре будет подсвечиваться в цветах "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

"Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Андреем Тихоновым

МОСКВА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 521
Версия для печати

Палата РФС по разрешению споров обязала ФК "Крылья Советов" выплатить бывшему наставнику клуба Андрею Тихонову долги по зарплате и запретила самарцам регистрировать новых игроков до исполнения предписаний. Соответствующее решение палаты опубликовано на сайте РФС.

В документе уточняется, что "Крылья Советов" задолжали тренеру по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку этой выплаты.

Напомним, Андрей Тихонов возглавил самарский клуб в июне 2017 г. и покинул свой пост в октябре минувшего года. Его преемником стал черногорский специалист Миодраг Божович.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на директора "Крыльев Советов" Виталия Шашкова сообщал, что компенсация Андрею Тихонову будет выплачена до конца марта.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31