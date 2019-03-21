"Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Андреем Тихоновым

Палата РФС по разрешению споров обязала ФК "Крылья Советов" выплатить бывшему наставнику клуба Андрею Тихонову долги по зарплате и запретила самарцам регистрировать новых игроков до исполнения предписаний. Соответствующее решение палаты опубликовано на сайте РФС.

В документе уточняется, что "Крылья Советов" задолжали тренеру по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку этой выплаты.

Напомним, Андрей Тихонов возглавил самарский клуб в июне 2017 г. и покинул свой пост в октябре минувшего года. Его преемником стал черногорский специалист Миодраг Божович.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на директора "Крыльев Советов" Виталия Шашкова сообщал, что компенсация Андрею Тихонову будет выплачена до конца марта.