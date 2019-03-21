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Преступления Происшествия

В Самаре задержали серийных воров платежных терминалов

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении серии краж платежных терминалов, сообщает ГУ МВД по самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 36-летний мужчина, заявивший о пропаже платежного терминала из торговой точки на пр. Кирова.

По указанному в заявлении адресу была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские установили и опросили возможных свидетелей происшествия и собрали необходимые улики. Из собранных данных следовало, что преступление было совершено в дневное время суток, когда магазин работал, а терминал находился в тамбуре торговой точки и не был оборудован какими-либо запорными устройствами. На момент похищения в терминале находилось около 25 тыс. руб., а стоимость самого устройства, согласно представленным документам, составила 50 тыс. рублей.

При отработке оперативной информации сотрудники уголовного розыска выяснили, сколько было  подозреваемых и на каком автомобиле они скрылись. Вскоре личность владельца транспортного средства полицейские установили. Молодого человека задержали на территории областного центра. Его соучастника также обнаружили в Самаре. Похищенный терминал со следами повреждений дверки и купюроприемника полицейские нашли при обследовании подвального помещения дома, в котором проживал один из подозреваемых. Предполагаемые злоумышленники - молодые люди 22 и 18 лет - не стали отрицать своей причастности к краже терминала и находившихся в нем денежных средств.

Ранее, по данным полиции, оба молодых человека привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, в частности, старший из них был судим за тайное хищение строительных материалов и инструментов из общего коридора квартир.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время у сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других преступлений. Следствие продолжается.

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