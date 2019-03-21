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Происшествия

В Новокуйбышевске росгвардейцы задержали осужденного, ушедшего в кафе вместо тюрьмы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители получили информацию, что в кафе на пр. Победы сработала "тревожная кнопка", и направились на вызов.

К прибывшим патрульным за помощью обратилась администратор кафе. Она рассказала, что один из клиентов ведет себя вызывающе, пристает к другим посетителям и персоналу. При этом мужчина отказывался возместить ущерб за разбитую им посуду.

Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Представители УФСИН России по Самарской области разыскивали его как осужденного, не прибывшего к месту заключения. Стражи правопорядка передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.

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