Облсуд освободил из СИЗО пенсионерку, пытавшуюся вернуть квартиру

В среду, 20 марта, апелляционная коллегия облсуда под председательством федеральной судьи Ксении Мельниковой удовлетворила жалобы защиты на приговор Самарского райсуда в отношении 63-летней жительницы Самары Ольги Казанковой.

Женщина была признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, приговорена Самарским райсудом к реальному сроку заключения и 25 января взята под стражу в зале суда.

История, приведшая пенсионерку на скамью подсудимых, началась в 2006 г., когда она передала свою однокомнатную "хрущевку" на ул. Гагарина увольнявшейся в запас военнослужащей Корсаковой.

"Казанкова не представлялась должностным лицом, а просто сказала, что она занимается вопросом распределения ей квартиры", - следует из показаний Корсаковой.

Корсакова сделала выбор в пользу этой квартиры, так как та была уже приватизирована.

Бывшая военнослужащая впоследствии заявит, что "Казанкову она воспринимала как официального представителя государственной организации КЭЧ". Она немного задумалась о том, по какой причине данная квартира оформляется не как все, по договору социального найма, но решила довериться Казанковой, которая к тому же передала деньги на замену окон. Оформив документы, Корсакова, будучи беременной, уехала к своим родителям.

Осужденная, естественно, рассчитывала получить от Министерства обороны компенсацию, и в следующем году, когда строящийся дом на ул. Ново-Вокзальной был введен в эксплуатацию, ей была выделена однокомнатная квартира площадью 47 кв. м.

В 2012 г. Казанкова решила приватизировать жилье, подала заявление в суд и получила право собственности на эту квартиру. Но через пару лет в военном ведомстве было вскрыто некое хищение имущества, и Минобороны было признано потерпевшим по уголовному делу. Во время расследования был выявлен и эпизод с квартирой, полученной Казанковой.

Дескать, ей, "не имеющей отношений к военной службе и не работавшей в качестве гражданского персонала в ЦСК ВВС, от указанной организации Министерства обороны РФ, данная квартира была передана по договору социального найма, в нарушение требований приказа МО РФ".

Следствие посчитало, что государству в лице Миноброны причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, и Казанкова села на скамью подсудимых. Представитель потерпевшей стороны заявил в суде Промышленного района, что "согласно ЖК РФ, в рассматриваемом уголовном деле обмен жилыми помещениями между Казанковой и Корсаковой, произведен быть не мог ".

В результате в 2016 г. Казанкову признали виновной в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы условно. А ее право собственности на квартиру на Ново-Вокзальной аннулировали.

Женщина посоветовалась с юристом о том, как же ей все-таки компенсировать утраченную квартиру на ул. Гагарина, после чего еще раз обратилась в Регистрационную палату с решением суда о признании за ней права собственности. Расчет был на то, что Казанковой откажут, потом этот отказ обжалуют и так по инстанциям дойдут до Европейского суда.

Но тут пенсионерку и схватили за руку за покушение на мошенничество. И вновь в суде ни гособвинитель, ни председательствующая Ольга Кривицкая не стали слушать адвокатов, не дали оценку передачи Корсаковой квартиры, принадлежавшей Казанковой, и, присоединив к ранее полученному сроку новый, отправили за решетку на 3,5 года.

На рассмотрение апелляционной жалобы в суд поддержать осужденную приехали полтора десятка пенсионеров. Шесть адвокатов и общественный защитник перечисляли коллегии все нарушения УПК РФ, допущенные судом первой инстанции, особое внимание было обращено на квалификацию вмененного обвинения.

По мнению адвоката Вячеслава Земчихина, якобы причиненный Миноборны ущерб не может приравниваться к рыночной стоимости квартиры на Ново-Вокзальной, так как ведомство - не коммерческая организация. Балансовая же стоимость этого жилья на момент сдачи его в эксплуатацию составила 835 тыс. руб., что квалифицируется уже по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Защита просила отменить приговор и отпустить пенсионерку под домашний арест. Коллегия удовлетворила жалобу, вернула дело на новое рассмотрение, а 21 марта Ольгу Казанкову должны выпустить из следственного изолятора.