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Чистая прибыль группы Росбанк по итогам 2018 года составила 11,8 млрд рублей

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Мы завершили 2018 год с хорошим результатом. Чистая прибыль группы Росбанк (Росбанк, банк "ДельтаКредит", Русфинанс Банк и их дочерние общества) увеличилась на 14% по сравнению с 2017 годом.

Нам присвоены наивысшие рейтинги кредитоспособности национальных рейтинговых агентств АКРА и RAEX. Мы продолжаем концентрироваться на развитии цифровых решений, оптимизации процессов и повышении качества обслуживания клиентов. Доля розничных клиентов, пользующихся онлайн-банкингом, в 2018 году увеличилась на 17%, и мы стремимся к дальнейшему повышению этого показателя в 2019 году.

Группа также активно взаимодействует с Банком России по вопросам внедрения новых технологичных инициатив, которые помогут вывести клиентский сервис на новый уровень.

Важным событием для нас в этом году станет присоединение дочернего ипотечного банка "ДельтаКредит", о котором было объявлено в сентябре 2018 года, и предоставление его клиентам доступа ко всей инфраструктуре и всем банковским продуктам Росбанка", — прокомментировал Илья Поляков, председатель правления Росбанка.

Чистая прибыль группы Росбанк за 2018 год увеличилась на 14% относительно 2017 года, при этом рост за второе полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием 2018 года составил 20%.

Такой результат, в частности, объясняется ростом чистого операционного дохода от банковской деятельности Группы на 17% в 2018 году относительно 2017 года, и на 32% за второе полугодие 2018 года относительно первого полугодия 2018 года. Наибольший вклад в улучшение годового показателя внес рост процентного дохода на 9% и комиссионного дохода (в частности, из-за увеличения комиссионного возмещения от страховых компаний) на 24% за 2018 год относительно предыдущего года.

Операционные расходы Группы демонстрируют умеренный рост на 4% в 2018 году по сравнению с прошлым годом в соответствии с уровнем инфляции в РФ.

Подробный анализ динамики финансового результата и основных элементов отчета о финансовом положении Группы доступны по ссылке.

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