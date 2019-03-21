Объекты для "Волгафеста" создаст театральный художник Ксения Перетрухина

Музей модерна и фестиваль набережных "ВолгаФест 2019" 24 марта в 17:00 приглашают на лекцию театрального художника Ксении Перетрухиной "Репетиция свободы или зачем нам нужен актуальный театр" (16+).

Ксения приедет в Самару для знакомства с пространством "Волгафеста", для которого создаст интерактивные скульптуры и инсталляции.

На своей лекции Ксения Перетрухина будет рассказывать о социальном театре, театре как модели общества, вертикальном и горизонтальном театре, коммуникации как цели искусства.

Лекция пройдет 24 марта в 17:00, вход 80 рублей.

Еще одним участником фестиваля этого года станет композитор Александр Маноцков - он совместно с самарскими музыкантами напишет оперу для набережной, взаимодействующую со звуками самого пространства.

Встреча с Маноцковым пройдет 26 марта.