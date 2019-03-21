Объекты для "Волгафеста" создаст театральный художник Ксения Перетрухина

Музей модерна и фестиваль набережных "ВолгаФест 2019" 24 марта в 17:00 приглашают на лекцию театрального художника Ксении Перетрухиной "Репетиция свободы или зачем нам нужен актуальный театр" (16+).
Ксения приедет в Самару для знакомства с пространством "Волгафеста", для которого создаст интерактивные скульптуры и инсталляции.
На своей лекции Ксения Перетрухина будет рассказывать о социальном театре, театре как модели общества, вертикальном и горизонтальном театре, коммуникации как цели искусства.
Лекция пройдет 24 марта в 17:00, вход 80 рублей.
Еще одним участником фестиваля этого года станет композитор Александр Маноцков - он совместно с самарскими музыкантами напишет оперу для набережной, взаимодействующую со звуками самого пространства.
Встреча с Маноцковым пройдет 26 марта.
Ксения Перетрухина - художник, режиссер. Родилась в 1972 году. Живет и работает в Москве. Окончила киноведческий факультет ВГИК, школу современного искусства при РГГУ, школу современного искусства при Центре современного искусства Дж.Сороса. С 2002 по 2009 гг. - арт-директор уличного фестиваля видеоарта "ПУСТО". Состоит в гильдии кинорежиссеров. Как художник участвует в российских и зарубежных выставочных проектах. Номинант премии в области современного искусства "Черный квадрат", премии Кандинского.
В качестве театрального художника работала в театрах "Практика", "Театр.doc", Театре наций, Пермском театре оперы и балета. Обладатель трех "Золотых Масок".