СИБУР Тольятти повысил экологичность производства

В 2018 году предприятие СИБУР Тольятти снизило выбросы в атмосферу из расчета на тонну продукцию по сравнению с 2017 годом на 5,7%. Валовые выбросы снизились на 1,7%. Положительная динамика достигнута за счет реализации мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.

Одним из крупных проектов стало техническое перевооружение производства изопрена, направленное на модернизацию и автоматизацию производства, повышение уровня промышленной и экологической безопасности. В числе обновленных 130 единиц оборудования — колонного, теплообменного, насосного и емкостного — печь, где заменены горелки, позволяющие обеспечить полное сгорание топлива и снизить потребление природного газа.

На производстве изобутан-изобутиленовой фракции проведено техническое перевооружение второго блока установки дегидрирования изобутана. В аппаратах установлены высокоэффективные циклоны (пылеуловители), которые улавливают частички пыли катализатора, используемого в процессе. Ранее аналогичная работа была проведена на первом блоке установки.

Реализован проект по переводу отдувок производства, которые ранее сжигались на факелах, в пропан-пропиленовую фракцию, применяемую в производстве широкого круга нефтехимических продуктов.

На производстве бутадиена и высокооктановой добавки к бензинам реализован проект по переводу сбросов с пружинных предохранительных клапанов аппаратов в закрытую систему — общую факельную сеть предприятия. Предохранительные клапаны заменены на новые с переключающими блокировочными устройствами, смонтирован новый коллектор. Эффект проекта — в исключении источника выбросов, снижение воздействия на окружающую среду.

На производствах изопренового и бутадиен-стирольного каучука реконструированы скрубберы мокрой очистки. На разных участках производства была продолжена реализация программы по замене насосного оборудования на герметичные и двухторцевые, которые исключают попадание углеводородов в атмосферу. Снижение выбросов от этого мероприятия в 2018 году составило на 0,33 т.

В товарно-сырьевом цехе смонтирована схема закрытого налива товарного изопрена, хлорэтила и метил-трет-бутилового эфира (высокооктановой добавки к бензину). Снижение выбросов углеводородов в 2018 году отмечено на 10 тонн.

В 2018 году предприятие снизило потребление речной воды на 24,5%, а соответственно и объем собственных сточных вод. Такой эффект получен за счет внедрения замкнутой системы водооборота на производстве сжатого воздуха и азота.

В рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Самарской области" на биологических очистных сооружениях предприятия реализован проект по техническому перевооружению блока механической очистки стоков. На блоке установлено 5 новых грабель и решеток, которые задерживают крупный бытовой мусор и органические вещества. Благодаря этомц биологическая очистка стала в 1,5-2 раза эффективнее. На очистные сооружения предприятия поступают стоки всего Центрального района г. Тольятти — жилых кварталов, производств и организаций.

Внедрены мероприятия по снижению отходов производства, действует раздельный сбор отходов макулатуры, пластика, батареек, полиэтилена, дерева, которые передаются на вторичную переработку. За счет средств, вырученных от сданной в переработку, макулатуры проводятся дополнительные посадки леса.

"Мы заинтересованы в улучшении экологии Тольятти, поэтому реализуем долгосрочную комплексную программу по реализации мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, — говорит главный инженер "СИБУР Тольятти" Евгений Котырев. — Мы исключаем источники выбросов, превращаем отходы в продукты, увеличиваем качество очистки сточных вод, занимаемся ресурсосбережением".

СИБУР Тольятти строго соблюдает требования экологического законодательства. Лаборатория санитарно-экологического контроля проводит постоянный контроль качества очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях, атмосферного воздуха на предприятии и на границе санитарно-защитной зоны. Результаты исследования воздуха публикуются в группе предприятия в соцсети ВКонтакте.