Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда

В четверг, 21 марта, стало известно, что в Самаре найдено тело пропавшей в октябре 2018 г. 34-летней местной жительницы Лины Сторожевой. Об этом сообщили представители поисковой группы "Лиза Алерт".

В соцсетях появилась информация, что тело женщины находилось на козырьке подъезда дома №160 по ул. Черемшанской, в котором Лина и проживала. В ПСО Самары корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что снимать тело человека с козырька подъезда выезжали их сотрудники.

Горожане утверждают в соцсетях, что о трагедии стало известно случайно. Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело.

Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября. Женщина ночью вышла из дома, и больше ее никто не видел. Во время поиска пропавшей были изучены видеозаписи камер видеонаблюдения. Они показали, что Лина вышла из подъезда, а потом вошла обратно. Дальнейшие поиски женщины результатов не дали.

29 октября по факту исчезновения было возбуждено уголовного дело. Его квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Официальных комментариев от правоохранительных структур по этому поводу пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.