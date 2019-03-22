Вынесен приговор девяти самарцам, попавшимся на нефтеврезке

Балаковский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Самарской области в возрасте от 32 до 55 лет, признанных виновными в покушении на кражу из нефтепровода.

Как сообщает прокуратура Саратовской области, судом было установлено, что в начале сентября 2017 г. житель Самары вступил в сговор с группой лиц на хищение нефти из магистрали.

В ночь с 26 на 27 сентября 2017 г., заранее подыскав тягач, цистерну, сварочный аппарат и другие устройства, группировка совершила в Духовницком районе Саратовской области незаконную врезку в нефтепровод "Куйбышев - Лисичанск", принадлежащий АО "Транснефть-Приволга".

Группа смогла перекачать в цистерну 27 т нефти и была задержана на месте сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил пяти подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 1 месяца до 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Остальные четыре участника группы, с учетом признания вины и активного способствования раскрытию преступления, осуждены к различным срокам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.