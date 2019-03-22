Росбанк показывает стабильный рост в корпоративном бизнесе по итогам 2018 года

"В 2018 году Росбанк продолжал следовать выбранной стратегии развития, сохранив и улучшив свои позиции в секторе обслуживания крупных корпоративных клиентов. Об этом свидетельствует ряд крупных сделок по синдицированному кредитованию, рост портфелей торгового финансирования, кредитования крупного и среднего бизнеса, рекордные результаты в лизинге и факторинге. Мы также наблюдаем повышенный интерес клиентов к цифровым сервисам для бизнеса, и их дальнейшее развитие является нашим долгосрочным приоритетом", - прокомментировала заместитель председателя правления, руководитель корпоративного блока Росбанка Перизат Шайхина.

По итогам 2018 года Росбанк продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке в сегменте обслуживания крупнейших компаний, фокусируясь на диверсификации клиентской базы как среди российских, так и международных компаний.

На рынке синдицированного кредитования Росбанк выступил в качестве организатора свыше десяти сделок на общую сумму более 2,7 млрд долларов США. Основные заемщики - крупнейшие российские компании и банки, среди которых "ГК Еврохим", "Уралкалий", Московский кредитный банк и другие.

В 2018 году портфель торгового финансирования Росбанка достиг нового рекордного уровня в 140 млрд рублей. Росбанк продолжает успешно развивать это бизнес-направление: так, доля рынка по сумме выпущенных импортных аккредитивов увеличилась до 5,8%.

В сегменте кредитования малых и средних компаний рост кредитного портфеля за 2018 год составил 51%, при этом объем остатков на текущих счетах увеличился на 33%.



Портфель лизинга также показывает стабильный рост: в 2018 году кредитный портфель достиг рекордных 17,8 млрд рублей (+19% по сравнению с началом года).

По итогам 2018 года рекордные бизнес-результаты также показал Росбанк Факторинг. Так, кредитный портфель по состоянию на конец 2018 года вырос на 36% относительно конца 2017 года. Значительный рост факторинга продемонстрировал региональный бизнес, увеличившись почти в два раза. В течение года Росбанк Факторинг вывел на рынок ряд новых продуктов, в том числе полную линейку международного факторинга.

Кроме того, в 2018 году Росбанк активно развивал направление цифровых услуг для корпоративных клиентов:

Создан центр развития цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса, главной задачей которого является цифровая трансформация корпоративного направления.

Существенно расширен функционал Интернет Клиент-банка.

Внедрена платформа "FX E-trading" для валютных торгов.

Запущен host-2-host проект с НЛМК.

Подробный анализ динамики финансового результата и основных элементов отчета о финансовом положении Группы доступен по ссылке.