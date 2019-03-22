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Преступления Происшествия

Сотрудника администрации Кинельского района заподозрили в "продаже" муниципальной земли

КИНЕЛЬ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура во время проверки обнаружила нарушения, допущенные начальником отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства, за 400 тыс. руб. чиновник предложил гражданину незаконно оформить право собственности участок в пос. Культура стоимостью 782 тыс. руб., находившийся в собственности муниципалитета. В итоге муниципальный служащий сделал взяткодателю фиктивные постановления администрации района, предоставляющие право оформить землю.

В результате в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Сейчас по требованию прокуратуры начальник отдела уволен с должности.

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