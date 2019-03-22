Альфа-Банк в Самарской области раскрыл финансовые результаты за 2018 год

По данным финансовой отчетности за 2018 год, операционная прибыль Альфа-Банка в Самарской области (Самара, Сызрань, Тольятти) достигла 2,8 млрд рублей, что на 27% превышает аналогичные показатели прошлого года.

На 31 декабря 2018 года совокупные средства клиентов превысили 27 млрд рублей. Средства юридических лиц увеличились на 60% и составили свыше 7 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель Альфа-Банка по итогам 2018 года продемонстрировал рост почти на 70%.

У компаний, начинающих свой бизнес, особым спросом в прошлом году пользовался пакет услуг "1%". В него входит набор основных сервисов и услуг Альфа-Банка: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт для бизнеса линейки Альфа-Cash, онлайн-бухгалтерия, также этим клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка (все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений).

В Самарской области банк активно работает с предприятиями оптовой и розничной торговли, с компаниями электроэнергетики, производственными и промышленными предприятиями. За прошлый год почти в полтора раза возросло количество клиентов - участников ВЭД.

"В прошлом году компании в Самарской области стали активнее развивать бизнес с зарубежными партнерами, поэтому выбор банка играет важную роль в успешной реализации международных проектов. Альфа-Банк предлагает компаниям ВЭД комплексное обслуживание, в рамках которого клиенты получают не только оптимальные условия по стандартным банковским продуктам, но и консультации по сложным вопросам, связанным с ведением бизнеса", - говорит Сергей Нагайцев, региональный управляющий ОО "Самарский".

По итогам 2018 года кредитный розничный портфель увеличился почти в полтора раза и достиг 9,1 млрд рублей. Альфа-Банк в регионе на 20% нарастил долю рынка кредитов наличными, по кредитным картам доля увеличилась на 18% и составила 12% рынка Самарской области. С начала года число активных пользователей дистанционных каналов банковского обслуживания Альфа-банка выросло на 37%.

"Технологичность и скорость обслуживания - важнейшие факторы при выборе банка. Мы стремимся, чтобы большинство наших услуг было доступно дистанционно через удобный интерфейс "Альфа-Мобайла". Приятно, что клиенты ценят эту возможность. В прошлом году каждый третий клиент, обратившийся в Альфа-Банк за кредитами наличными или кредитной картой, оформлял их в мобильном приложении", - отмечает Анастасия Халили, дивизиональный директор по розничному бизнесу ОО "Самарский".

14 отделений Альфа-Банка в Самарской области обслуживают юридических и физических лиц, представительство "Альфа-Private Самара" предоставляет широкий спектр услуг высокосостоятельным клиентам и членам их семей. В 23 населенных пунктах области установлены 395 банкоматов.