В музее им. Алабина открывается выставка "Его Величество - театр!"

Во вторник, 26 марта, в 18:30 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится открытие выставки "Его Величество - театр!"

Выставка позволит посетителям побывать за кулисами театра и в гримерной, узнать, как создается спектакль, и посетить театральные сокровищницы - реквизиторский цех и костюмерную.

Отдельным блоком будет представлена работа театральных художников, чья профессия является особенной в мире театра, - это эскизы костюмов и оформление сцены к различным спектаклям. Именно от театральных художников во многом зависит верное восприятие зрителем авторских мыслей, идеи спектакля.

Из собрания музея представлены фотографии постановок и личные вещи главного художника Куйбышевского театра драмы им. М.Горького, заслуженного работника культуры РСФСР Ильи Яковлевича Мендковича. Среди его лучших работ - сценография и оформление спектаклей "Гамлет" У.Шекспира, "Ревизор" Н.Гоголя, "Фома Гордеев" М.Горького.

Особую атмосферу спектакля создают костюмы. Посетители смогут оценить красоту и пышность театральных платьев и костюмов, в которых актеры самарской сцены играли в наиболее известных спектаклях: "Мамаша Кураж", "Ревизор", "Много шума из ничего", "Жертвы века".

Публика, посещая театр, многие из предметов не видит никогда (макеты и эскизы декораций, грим), а бутафорию может увидеть только из зрительного зала. На выставке же все детали можно разглядеть в непосредственной близости.

Большая часть экспозиции представлена макетами декораций спектакля "Ромео и Джульетта", эскизами декораций и костюмов для спектаклей "Денискины рассказы", "Маугли", "Чайка".

Не останутся без внимания и юные посетители выставки. Самарским театром кукол подготовлена театральная композиция из спектакля "Спящая красавица".

В программе работы выставки предусмотрены встреча с актерами самарских театров, выступление детских театральных коллективов.

Выставка, организованная в Год театра в России, создана в партнерстве с Самарским академическим театром оперы и балета, Самарским академическим театром драмы им. М.Горького, Самарским театром юного зрителя "СамАрт", Самарским областным театром кукол, сызранским Драматическим театром им. А.Н.Толстого.

Выставка продлится до 26 мая 2019 года.