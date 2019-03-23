Житель Приволжского района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия и наркотиков

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя с. Приволжье, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2018 г. сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из областного главка в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли у подозреваемого части конопли, масса которых составила 9,4 кг и 92,5 гр марихуаны. По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил на своем приусадебном участке для личного употребления. Также полицейские обнаружили и изъяли обрез ружья, которое согласно заключению эксперта, является самодельным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа, электронные весы. Как пояснил задержанный, все это он нашел в лесополосе, хранил для самообороны и никогда не использовал.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За незаконное выращивание на своем приусадебном участке кустов конопли злоумышленник привлечен к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 10.5.1 КоАП "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".