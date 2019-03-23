16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Приволжского района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия и наркотиков Дмитрию Сазонову вновь продлили арест, но указали следствию на волокиту Пенсионерку, выкинувшую ребенка с балкона, приговорили к девяти годам колонии Облсуд освободил из СИЗО пенсионерку, пытавшуюся вернуть квартиру Сотрудницу мэрии Отрадного осудили за препятствование предпринимательской деятельности

Суды Происшествия

Житель Приволжского района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия и наркотиков

ПРИВОЛЖЬЕ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 297
Версия для печати

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя с. Приволжье, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2018 г. сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из областного главка в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли у подозреваемого части конопли, масса которых составила 9,4 кг и 92,5 гр марихуаны. По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил на своем приусадебном участке для личного употребления. Также полицейские обнаружили и изъяли обрез ружья, которое согласно заключению эксперта, является самодельным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа, электронные весы. Как пояснил задержанный, все это он нашел в лесополосе, хранил для самообороны и никогда не использовал. 

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За незаконное выращивание на своем приусадебном участке кустов конопли злоумышленник привлечен к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 10.5.1 КоАП "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31