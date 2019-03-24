К вечеру в регионе ожидается сильный снегопад и ветер

С 19:00 24 марта до 07:00 25 марта на территории Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, прогнозируется облачная погода. Осадки, в отдельных районах сильные, преимущественно в виде мокрого снега. Местами слабый туман, гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует:

Плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если вам все же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травмы.

Водителям, которых обильные осадки застанут в пути, МЧС рекомендует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

Пешеходам, которых снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.