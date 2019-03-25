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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах и НПС

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило ремонтные работы на линейной части и площадочных объектах магистральных нефтепроводов (МН) в зоне ответственности Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

В ходе плановой остановки МН Бугуруслан — Сызрань и Кротовка — Куйбышев на линейной части вырезаны четыре участка с коррозионными повреждениями и два вантуза, проведен средний ремонт задвижки. Одновременно выполнен комплекс работ на площадочных объектах: произведен средний ремонт девяти задвижек на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" и замена двух задвижек на ЛПДС "Кротовка".

Во время плановой 60-часовой остановки МН Бавлы — Куйбышев и Покровка — Кротовка-2 бригадами ремонтных служб Бугурусланского РНУ проведен средний ремонт задвижки на ЛПДС "Бавлы", средний ремонт шести задвижек и замена трех задвижек на ЛПДС "Кротовка", вырезан ненормативный вантуз на линейной части.

В ходе остановки МН Самара — Лопатино на НПС "Самара-1" вырезан дефект на технологическом трубопроводе и проведен средний ремонт трех задвижек.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения силами линейно-эксплуатационных бригад нефтеперекачивающих станций, центральных ремонтных служб подразделений предприятия. Цель — повышение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы работают в штатном режиме.

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