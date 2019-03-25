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Происшествия

На самарскую фирму "Стом" завели дело за обещание "дать бесплатно"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский УФАС выявил распространение рекламы в районе ТРК "Аврора" следующего содержания: "BingoBoom Bet Club. Дам бесплатно 500 рублей на ставку", далее следовал адрес и контакты заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения имеющихся документов и сведений в отношении ООО Фирма "Стом" было возбуждено дело по признакам нарушения нескольких статей Закона о рекламе.

В том числе, речь идет о нарушении ч. 6 ст. 5 — непристойные образы и ст. 27 — устанавливает особенности рекламирования основанных на риске игр и пари.

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