На самарскую фирму "Стом" завели дело за обещание "дать бесплатно"

Самарский УФАС выявил распространение рекламы в районе ТРК "Аврора" следующего содержания: "BingoBoom Bet Club. Дам бесплатно 500 рублей на ставку", далее следовал адрес и контакты заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения имеющихся документов и сведений в отношении ООО Фирма "Стом" было возбуждено дело по признакам нарушения нескольких статей Закона о рекламе.

В том числе, речь идет о нарушении ч. 6 ст. 5 — непристойные образы и ст. 27 — устанавливает особенности рекламирования основанных на риске игр и пари.