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Мигрант, пытавшийся создать экстремистскую группу в Самаре, выслан на родину

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях из аэропорта "Курумоч" на родину был отправлен 28-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, депортированный был задержан сотрудниками ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий в конце 2018 года.

Ранее мужчина уже был судим Приволжским окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным ФСБ, после освобождения из исправительного учреждения иностранец предпринял попытки создания религиозной группы с целью вовлечения ее членов в экстремистскую деятельность.

В итоге 15 марта в международном аэропорту «Курумоч» состоялось его контролируемое выдворение с территории России на родину с передачей иностранным правоохранителям.

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