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ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции "Заемщик"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 марта банк ВТБ улучшил условия по бонусной опции "Заемщик" и расширил ее действия на кредитные карты. Теперь клиенты, совершая привычные ежедневные транзакции, могут снизить процентную ставку по кредитной карте на 10 п.п. — до 16%.

Опция доступна для всех владельцев кредитной "Мультикарты", в том числе клиентов "Привилегии" в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по кредитной карте.

"Мы запустили опцию "Заемщик" несколько месяцев назад, но уже видим растущий интерес к ней со стороны клиентов. Она дает возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили ее возможности и на кредитные карты. Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке. Новая опция будет интересна, прежде всего, владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом", — прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Клиенты, выбравшие опцию "Заемщик", также могут снизить процентную ставку по кредитам наличными на 3 п.п., по ипотеке — на 0,6 п.п. Подключить опцию "Заемщик" можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

В настоящее время кредитная "Мультикарта" с грейс-периодом 101 день позволяет снимать или переводить средства без комиссии в первые семь дней после ее получения. Обслуживание карты бесплатно при совершении транзакций на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц.

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