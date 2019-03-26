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ВТБ в Самаре выступил банком-партеромпремии RS-AwaRdS-2018

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 марта в Самаре состоялась церемония вручения премии в сфере строительства и недвижимости RS-AwaRdS-2018. Банк ВТБ в Самарской области выступил банком-партнером мероприятия.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Выбор победителей премии RS-AwaRdS-2018 проходил в 13 номинациях. Голосование за лучшие проекты осуществлялось в два этапа: народное онлайн-голосование до 1 марта на сайте издания "Rent& Sale" и выбор экспертного жюри.

Руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков вручил награды победителям в четырех номинациях: "Золотой стандарт" (лучший проект стандартного жилья в 2018 году), "Точка роста" (лучший проект комплексного освоения территории), "Красиво жить" (лучший проект премиум-жилья в 2018 году). Также управляющий вручил специальный приз от ВТБ — "Зеленый город", за самую озелененную территорию в городской черте.

По словам Максима Папкова, ВТБ в Самаре сегодня успешно сотрудничает со всеми крупнейшими строительными компаниями региона. "Благодаря нашим совместным с застройщиками программам у жителей Самарской области есть хорошая возможность приобретать в ипотеку новое или строящееся жилье по ставкам ниже рыночных", — отметил управляющий.

По итогам 2018 года ВТБ в Самарской области выдал более 7 тысяч ипотечных кредитов на сумму 12,3 млрд рублей, что на 66% превышает показатель за предыдущий год. При этом продажи готового жилья увеличились на 68% — до 6,5 млрд. На новостройки банк выдал 4 млрд рублей, рост по сравнению с 2017 годом составил 62%. Объем рефинансирования ипотеки по сравнению с предыдущим годом вырос почти вдвое — до 1,6 млрд рублей.

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