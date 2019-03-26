Стали известны имена лауреатов XXIV "Самарской театральной музы"

В преддверии международного Дня театра в Доме актера подвели итоги Губернского конкурса "Самарская театральная муза", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вручить награды лучшим солистам оперы, актерам драматических, молодежных и кукольных театров пришли глава Самары Елена Лапушкина, врио министра культуры Сергей Филиппов, председатель городской думы Алексей Дегтев и другие.

Традиционно мероприятие началось с вручения особых наград "За вклад в развитие театрального искусства Самарской области". В этом году самарское отделение Союза театральных деятелей отметило народного артиста РФ, актера самарского драмтеатра Владимира Борисова и актрису этого же театра Людмилу Федосееву.

По итогам 2018 г. на конкурс были выдвинуто 29 спектаклей в 13-ти номинациях, среди которых — лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.

Приз за лучшую работу солиста оперы из рук Главы города получил Василий Святкин за партию Джанни Скикки в одноименной опере Пуччини. Лучшей солисткой оперы признали Татьяну Ларину за партию Кармен в одноименной опере Бизе.

"Эта неделя началась с прекрасных праздничных событий — Дня работника культуры и международного Дня театра. Для Самары эти даты особенного дороги — в нашем городе уникальные культурные традиции, удивительные актеры и музыканты, талантливые режиссеры и художники, и, конечно, самобытные театры. Надеюсь, что 2019 год, объявленный Годом театра, придаст новый импульс театральной жизни Самары и подарит зрителям множество приятных моментов, проведенных с любимыми актерами", — сказала Елена Лапушкина.

Обладательницей премии за лучшую женскую роль стала Ольга Шебуева за роль Клеопатры Львовны в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" Молодежного драматического театра города Тольятти. Лучшим актером в этом году жюри признало Даниила Богомолова за роль Сарафанова в "Старшем сыне" новокуйбышевского театра "Грань". Две музы за лучшие мужские роли второго плана ушли в "Камерную сцену" — Алексею Якиманскому и Владиславу Метелице.

Лучшего молодого актера жюри в этот раз также не удалось определить — приз разделили актер театра "СамАрт" Сергей Бережной и Кирилл Стерликов из театра "Грань" города Новокуйбышевск. Аналогичная ситуация и с призом за лучшую роль молодой актрисы: обладательницами муз в этой номинации стали София Ксенофонтова из театра "СамАрта", Екатерина Кажаева из театра "Грань" и Дина Касатьева из театра "Колесо".

Спецпремию жюри за лучший ансамбль получил молодежный театр "Мастерская" из Самары за спектакли "Саня, Ваня, с ними Римас" и "Есть жизнь, есть смерть". Обладателем Гран-при "Самарской театральной музы 2018" стал театра "СамАрт" за спектакль "Маугли" в постановке Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова.