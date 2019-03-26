В рамках нацпроекта до конца лета отремонтируют еще 10 автодорог Самары

В 2019 г. к дорожной кампании в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре добавится комплексный ремонт на 10 дорогах.

Из списка дорог, запланированных к комплексному ремонту, восемь расположены вблизи Крымской площади. Эти объекты давно нуждаются в обновлении и получат единую инфраструктуру с учетом ремонта самой площади (в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды").

В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,3 млрд руб., в том числе:

1. выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,4 млн руб.;

2. провести комплексный ремонт двух автомобильных дорог (3,5 км) на общую сумму 301,9 млн руб. в рамках трехгодичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.

3. выполнить комплексный ремонт восьми автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,3 млн руб., в том числе:

ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;

ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;

ул. Г. С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;

пр. К. Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;

ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;

ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.

4. завершить капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (3,7 км) на общую сумму 445,9 млн руб. (работы были начаты 28 августа 2018 года).

С полным перечнем дорожных объектов, запланированных к ремонту в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", можно ознакомиться в Перечень дорог, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта БКАД - 2019.xlsx.

Срок завершения работ — 30 августа 2019 года.