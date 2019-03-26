В рамках нацпроекта до конца лета отремонтируют еще 10 автодорог Самары

В 2019 г. к дорожной кампании в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре добавится комплексный ремонт на 10 дорогах.
Из списка дорог, запланированных к комплексному ремонту, восемь расположены вблизи Крымской площади. Эти объекты давно нуждаются в обновлении и получат единую инфраструктуру с учетом ремонта самой площади (в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды").
В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,3 млрд руб., в том числе:
1. выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,4 млн руб.;
2. провести комплексный ремонт двух автомобильных дорог (3,5 км) на общую сумму 301,9 млн руб. в рамках трехгодичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.
3. выполнить комплексный ремонт восьми автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,3 млн руб., в том числе:
- ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;
- ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;
- ул. Г. С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;
- пр. К. Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;
- ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;
- ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.
4. завершить капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (3,7 км) на общую сумму 445,9 млн руб. (работы были начаты 28 августа 2018 года).
С полным перечнем дорожных объектов, запланированных к ремонту в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", можно ознакомиться в Перечень дорог, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта БКАД - 2019.xlsx.
Срок завершения работ — 30 августа 2019 года.
Основной задачей проекта является не только обновление дорог вкупе с синхронизацией развития транспортной инфраструктуры Самары, но и повышение уровня безопасности движения на дорожной сети.
Так, долю протяженности дорожной сети Самары, находящейся в нормативном состоянии, планируется довести с 39,5% (по состоянию на 2018 год) до 46,6% (к концу 2019 года), снизив при этом количество мест концентрации ДТП на аварийно-опасных участках на 8%.
Кроме того, при выполнении работ в рамках данного национального проекта продолжится формирование механизмов контроля качества. На всех этапах дорожной ремонтной кампании, как и в предыдущие годы, будет организован в том числе общественный контроль с участием лидеров общественного мнения (представителей регионального отделения Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Самарской области, общественного объединения (движения) "Дорога 63", Общественной палаты Самары), а также активных горожан.