Виктор Сойфер: В послании губернатора должна прозвучать тема науки и образования

Председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал Волга Ньюс о том, что он ожидает услышать в послании губернатора Дмитрия Азарова, с которым глава региона выступит 27 марта.

"Мы ждем, что нацпроекты, о которых объявил президент в своем послании 20 февраля, будут успешно реализовываться в Самарской области. И, как сказал президент, это не федеральная задача и тем более не отраслевая, это задача для региона, для муниципалитета. Но при это надо понимать, что довольно много денег на это заложено. И я думаю, что Дмитрий Игоревич посвятит в послании какое-то время тому, как область участвует в конкурсах на получение федеральных средств. Кроме того, поскольку речь идет о финансировании, то конечно, это будет и обращение к депутатам, чтобы они поддержали соответствующие изменения в бюджет", — считает Виктор Сойфер.

Он отметил наиболее острые проблемы, которые, по его мнению, обязательно будут отражены в послании главы региона. "С детсадами в регионе вроде бы наладилось, а вот яслей у нас не хватает, это бы надо отметить. Вторая больная тема, и я надеюсь, что она будет раскрыта, касается вывоза ТБО. Есть проблема и с оплатой других коммунальных платежей, в частности, с газом, и это тоже влияет на уровень жизни людей", — отметил Виктор Сойфер.

Президент Самарского университета надеется, что в послании прозвучит близкая ему тема науки и образования: "Уровень науки и образования в регионе — это залог успеха экономики, который не зависит от углеводорода, он основан на знаниях. И я думаю, что Дмитрий Игоревич должен уделить внимание созданию научно-образовательного центра. Шаги в этом направлении уже делаются, надеюсь, что этот вопрос будет раскрыт в завтрашнем послании".

Виктор Сойфер отметил, что людей волнует и много других вопросов: и ипотека, и материнский капитал, и борьба с бедностью и т. д.

"И еще хотелось бы услышать — как мы будем работать с одаренными детьми. Я недавно побывал в образовательном центре "Сириус" в Сочи — сейчас многие его программы уже реализуются на региональном уровне, мы говорили с директором центра Еленой Шмелевой, и в принципе есть возможность и в Самаре начать работу с одаренными детьми по этим программам. Надеюсь, что эта тема тоже прозвучит", — подчеркнул председатель Общественной палаты.