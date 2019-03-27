Секцию новостройки, попавшую в зону излучения, отдадут под маневренный фонд

Готовятся документы для получения всех необходимых разрешений, чтобы узаконить шестую секцию дома на ул. Советской Армии, 203 в Самаре, сказали несколько источников Волга Ньюс.

Напомним, застройщиком объекта выступает МП "Бюро реконструкции и развития", а подрядчиком - ООО "Вираж-Спецстрой". По решению суда от 2016 года шестая секция должна быть частично демонтирована, так как она мешала теле- и радиовещанию, а этажи с шестого по 14-й были подвержены сильному электромагнитному излучению.

За три года много чего изменилось: область переходит на цифровое вещание и излучению дом на Советской Армии больше не подвержен, уточнил источник.

К тому же в шестой секции находятся квартиры для маневренного фонда города. По контракту под эти цели должно быть предоставлено 1900 кв. метров.

В 2018 году муниципальное предприятие предприняло попытку забрать свое, заявив права на 33 квартиры в других, законных, секциях. Но оказалось, что все квартиры в них были распределены еще в 2010-2015 годах. Те площади, на которые претендовало МП, проданы физлицам и четыре квартиры - ООО "Вираж-Спецстрой". Недвижимость в основном реализована по договорам долевого участия. Причем привлечение дольщиков было предусмотрено контрактом и все площади распределены между физлицами самим МП на основании заключенных им же договоров долевого участия.

В арбитраже, куда перешел конфликт сторон, "Вираж-Спецстрой" заявил, что 1900 кв. м для маневренного фонда находятся в шестой секции, но их пока невозможно идентифицировать, так как не получено даже разрешение на ее строительство.

Суд нарушать права дольщиков не стал и отказал в иске МП. 26 марта решение устояло в апелляции.

Как сообщил на заседании суда представитель "Вираж-Спецстрой", на сегодня шестая секция не снесена, она заморожена, ни одна квартира в ней не продана.