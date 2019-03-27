Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и швейцарка Белинда Бенчич не смогли выйти в полуфинал турнира в Майами (США) в парном разряде, сообщает championat.com. На стадии четвертьфинала они уступили дуэту из Китайского Тайбэя в составе Чань Латише и Чань Хаочин со счетом 3:6, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Дарья и Белинда дважды подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойна из восьми. На счету их соперниц два эйса, две двойные ошибки и четыре брейка.

Напомним, в одиночном разряде турнира Касаткина уступила Винус Уильямс в матче третьего круга со счетом 3:6, 1:6.