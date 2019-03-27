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Преступления Происшествия

Житель Суходола украл в соседнем поселке три электрических конвектора

СЕРГИЕВСК. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пос. Суходол Сергиевского района сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи отопительных приборов в соседнем поселке, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в середине февраля 2019 г. подозреваемый проник в подъезд многоквартирной новостройки в пос. Сургут и похитил три электрических конвектора. Жильцы дома, из которого были похищены электроприборы, обнаружив пропажу, обратились за помощью в полицию.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели осмотр, установили и опросили свидетелей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что к краже может быть причастен житель пос. Суходол. Прибыв домой к подозреваемому, сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе осмотра жилища были обнаружены и изъяты отопительные приборы, похищенные ранее.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается.

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