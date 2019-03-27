РСХБ совместно c Роскачеством подтвердят качество фермерской продукции

Россельхозбанк совместно с Роскачеством подтвердят качество фермерской продукции. Для реализации проекта была выбрана площадка ежегодного фестиваля "СВОЁ". На мероприятиях будут размещены мобильные лаборатории, где эксперты Роскачества проведут исследования фермерских продуктов питания на соответствие существующим нормам. По результатам экспертизы лучшие производители получат сертификат, подтверждающий соответствие российским стандартам качества.

В 2019 году Россельхозбанк проведет фестиваль "СВОЁ" в 5 городах. Первый фермерский фестиваль был организован банком в 2017 году. В 2018 году мероприятие вышло на федеральный уровень и состоялось в Туле, Ижевске, Великом Новгороде и Москве. Свыше 400 фермеров из разных регионов страны представили на фестивале различные подотрасли сельского хозяйства. Натуральную и полезную продукцию российских фермерских хозяйств попробовали и приобрели свыше 200 тысяч человек.

Председатель правления РСХБ Борис Листов отметил исключительную роль малых форм хозяйствования для развития агробизнеса, подчеркнул приоритетность для РСХБ этого сегмента и готовность банка оказывать всестороннюю поддержку. "Малый бизнес на селе обладает огромным потенциалом, но, вместе с тем, нуждается в поддержке. Наш фестиваль "СВОЁ" способствует сбыту фермерских продуктов и уже зарекомендовал себя как эффективная площадка. Каждый посетитель фестиваля смог убедиться, что российские фермеры производят качественную и натуральную продукцию. Теперь мы идем дальше: совместный проект с Роскачеством позволит прямо на месте провести экспертизу и подтвердить высокое качество продуктов питания малых предпринимателей", — отметил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Мы высоко ценим заинтересованность РСХБ в поддержке фермерского движения и повышении конкурентоспособности отечественной продукции АПК. Совместные лаборатории на фестивалях "СВОЁ" позволят стимулировать аграриев повышать качественные характеристики своих товаров. От этого выиграют все стороны: фермер, доказав, что несет ответственность перед покупателями, завоюет их доверие, а потребитель будет уверен в качестве приобретаемой продукции. Это отличный шанс для малых предпринимателей продвинуть свою продукцию и увеличить объемы продаж", — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Малый бизнес — растущий сегмент, и в условиях роста сложно обеспечить стандартизацию процессов и управлять качеством. Россельхозбанк организует замечательный фестиваль "СВОЁ", который помог сотням небольших хозяйств в стране заявить о себе и продемонстрировать потребителям высокое качество своей продукции. Теперь фермеры смогут пройти добровольную сертификацию и подтвердить высокие характеристики продуктов питания документально", — сказал постоянный участник фестиваля фермерской еды "СВОЁ", председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.