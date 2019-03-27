В Самаре разыскивается пассажир такси, конфликтовавший с водителем

Полицейские Самары проводят проверку по факту обращения к ним 26 марта 25-летнего водителя одной из таксомоторный организаций, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Что именно сообщил водитель стражам порядка, не уточняется. Тем временем, в соцсетях самарцы сообщают о конфликте между таксистом и пассажиром в районе пересечения Московского шоссе и ул. Авроры, в связи с которым указанный перекресток был оцеплен полицейскими. Якобы пассажир был агрессивным.

Сейчас по факту обращения таксиста полицейскими проводится проверка и устанавливается личность мужчины, изображенного на субъективном портрете.

Разыскиваемому мужчине на вид 30-35 лет, его рост 180-185, он худощавого телосложения.

Особые приметы: на правой брови вертикальный шрам. Так же разыскиваемый носит бороду темного цвета. Он был одет в темную, короткую кожаную куртку со светлым меховым воротником и брюки темной расцветки.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).