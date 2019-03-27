Экс-директора "Санатория Поволжье" заподозрили в причинении ущерба на 7 млн рублей

В Самаре после прокурорской проверки в ГБУ "Санаторий Поволжье" возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство нашло многочисленные нарушения, допущенные бывшим директором учреждения. Так, в 2012 г. директор незаконно за счет учреждения оплатил свое обучение в медицинском институте "Реавиз" — 418 тыс. рублей.

А с 2016 г. по 2018 г. он незаконно установил себе доплаты 5% и 15% оклада из средств, полученных за платные услуги. Кроме того, за счет организации директору необоснованно компенсировали затраты на мобильную связь, ГСМ, автокосметику и мойку автомобиля, не значившегося на балансе.

Помимо этого, руководитель по заниженной цене продал экскаватор-бульдозер и автомобиль санатория, причинив ущерб не менее 4,5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила не менее 6,9 млн рублей.