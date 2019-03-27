Самарская область поможет многодетным семьям платить ипотеку

Во вторник, 27 марта, в ходе оглашения послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о мерах поддержки многодетных семей в 2019 г. и реализации демографической политики.

В частности, по словам главы региона, на сегодняшний день в Самарской области семьям с детьми производится выплата 28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. Их получают более 200 тыс. семей.

"С начала следующего года будет увеличено количество семей, имеющих право получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, почти вдвое вырастет пособие по уходу за детьми с инвалидностью, многодетные семьи получат льготы по налогу на недвижимое имущество, а принадлежащие им земельные участки площадью шесть соток будут освобождены от налога на землю", — сказал губернатор.

Что касается жилищного вопроса, зачастую препятствующего улучшению демографической ситуации в регионе, то здесь правительство Самарской области поможет многодетным семьям с ипотекой.

"Ставки по ипотеке будут снижены до 9%, затем до 8%. При этом для семей, у которых родился второй и последующий ребенок, продолжит действовать программа льготной ипотеки со ставкой 6% годовых. Эта ставка будет действовать весь срок выплат по кредиту. Также за счет государства будет погашаться часть ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб. для семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Кроме того, мы предлагаем проводить ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки семей пропорционально уровню годовой инфляции. И в этом году мы уже провели такую индексацию", — заявил Дмитрий Азаров.

В целом в текущем году правительством региона планируется предоставить выплаты на улучшение жилищных условий 626 молодым семьям. Но нуждающихся в этой поддержке, по словам губернатора, гораздо больше и более половины из них сегодня учтены в Тольятти.

"У нас всего 11 тыс. таких семей в области заявились, из низ 6250 в Тольятти. Объем поддержки здесь во многом зависит от готовности муниципалитета к софинансированию социальных выплат. Сергей Александрович (Анташев), заявка была на 10 млн руб., в процессе работы с министерством увеличили до 30 миллионов. Это 96 семей всего. У вас больше половины стоит на учете молодых семей в Тольятти и 30 млн рублей? Сколько вы на каждого депутата закрепляете на округ 7-8 млн рублей? Вот представьте скольким молодым семьям если бы вы перераспределили средства и договорились с депутатским корпусом помогли бы решить задачу", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров уточнил, что в первую очередь жилищный вопрос помогают решить молодым многодетным семьям. Сейчас на учете стоит 292 таких семьи. Из них по плану в этом году можно обеспечить 250.

"Я даю поручение министерству финансов добавить средств, чтоб по всем 292 многодетным семьям молодым мы в этом году эту помощь оказали", — заявил губернатор.