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Преступления Происшествия

Полиция проведет проверку после появления видео с избитой пенсионеркой

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские начали проверку в связи с видео, в котором рассказывают о систематическом избиении пенсионерки в квартире на ул. Стара-Загора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, 40-летний внук потерпевшей уже имел проблемы с законом и состоит на учете как семейный дебошир. Его неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за побои. В октябре 2018 г. Мировой суд Промышленного района назначил ему 80 часов обязательных работ.

По словам областного ГУ МВД, все это время привлечь дебошира к уголовной ответственности не получалось из-за самой жертвы. Женщина, жалея внука, отказывалась проходить необходимые медэкспертизы.

Теперь же медэкспертиза подтвердила, что здоровью женщины был нанесен легкий вред.

Материалы проверки направлены в Мировой суд Промышленного района для рассмотрения и привлечении виновного уже к уголовной ответственности.

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