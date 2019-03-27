У министра здравоохранения два новых заместителя — из Калмыкии и Северной Осетии

В министерстве здравоохранения Самарской области произошли кадровые назначения. Так, руководителем департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения назначен Мерген Бадма-Гаряев, главой департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования — Асланбек Майрамукаев. Оба они являются также заместителями министра.

Должность, которую занял в конце февраля 2019 г. Асланбек Майрамукаев, новая, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ведомства. Мерген Бадма-Гаряев занял пост замминистра здравоохранения Самарской области в декабре 2018 года. Место было вакантно с 2018 г. — после ухода Альберта Навасардяна (в 2016 г. стал фигурантом уголовного дела о сговоре на торгах, ему вменяется злоупотребление полномочиями — прим. ред.).

Асланбек Майрамукаев в 2004 г. окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности "информационные системы в экономике". После завершения вуза более десяти лет он трудился в IT-компаниях, а в 2015 г. занял пост начальника отдела программного и технического обеспечения ГБУЗ "Республиканский медицинский информационный-аналитический центр" при минздраве Северной Осетии — Алании. В 2016 г. Асланбек Майрамукаев возглавил это учреждение и проработал в должности директора до февраля текущего года.

Заметим, ставший в октябре 2018 г. министром здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в 2016–2018 гг. являлся министром здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания.

Мерген Бадма-Гаряев начал свою карьеру в медицине в качесте практикующего хирурга в 1994 году. В 2005 г. он возглавил министерство здравоохранения Калмыкии, после перешел на работу в ФОМС республики. С февраля 2012 г. стал главным врачом московской поликлиники № 192. В этой должности он проработал около пяти месяцев.

В 2012–2015 гг., по данным ИАС Seldon Basis, Мерген Бадма-Гаряев был главным врачом Городской клинической больницы № 7 департамента здравоохранения Москвы. После был назначен заместителем председателя комитета по экономике администрации Пушкинского района Московской области.

Проработав в райадминистрации месяц, Мерген Бадма-Гаряев стал заместителем главврача Пушкинской районной больницы им. профессора Розанова В. Н. Спустя месяц работы на этом месте — в декабре 2015 г. — он переехал в Калмыкию, где занял пост зампреда правительства республики по социальным вопросам.

Примечательно, что в 2015–2016 гг. Михаил Ратманов также работал в Московской области — в должности руководителя территориального управления министерства здравоохранения Московской области.