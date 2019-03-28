В Чапаевске скончался слесарь "Промсинтеза", сбитый легковушкой на железнодорожном переезде

В Чапаевске 23 марта скончался 58-летний мужчина, сбитый автомобилем на железнодорожном переезде, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Напомним, ДТП произошло 20 марта в 21:57. "Четырнадцатая" ехала по ул. Ленина и сбила мужчину, расчищавшего рельсы от снега. По информации ведомства, пострадавшим оказался слесарь-ремонтник цеха № 19 АО "Промсинтез", осуществлявший дежурство по железнодорожному переезду.

В результате происшедшего пешеход был доставлен в медучреждение с травмами, от которых впоследствии скончался.